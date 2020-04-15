Президент ФНЛ прокомментировал решение «Армавира» сняться с первенства

Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал решение «Армавира» сняться с розыгрыша турнира.

— Безусловно, это крайне печальная для нас новость, — цитирует пресс-служба ФНЛ Ефремова. — Хочу обратить внимание на то, что сегодняшнее решение инвестора «Армавира» не связано напрямую со сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуацией, а имеет под собой более серьезные основания. В частности, проблемы с соответствием критериям получения лицензии (клуб даже не подавал заявку на лицензию на сезон 2020-2021), а также общее несовпадение взглядов с местными властями на развитие клуба в регионе, что отражено и в официальном заявлении.

В связи с этим хочу призвать не делать в связи со случившимся выводов и прогнозов в отношении других клубов. Работа по преодолению кризиса ведется, предпринято много конструктивных действий. Завтра нам предстоит очередное плановое общение в формате общего собрания, но с поправкой на сегодняшние реалии, в режиме телеконференции. По его итогам мы получим самую свежую информацию о состоянии дел в каждом отдельном случае и об эффективности оговоренных ранее и предпринятых мер.

Что касается «Армавира», несмотря на то, что команда не входила в число лидеров Олимп-ФНЛ, на протяжении всей своей истории это был динамично развивающийся клуб, руководители которого всегда видели своей задачей не только достижение спортивного результата, но и развитие инфраструктуры, а также привлечение болельщиков на трибуны. Что не так просто делать в условиях высочайшей конкуренции в Краснодарском крае. Поэтому хочу выразить надежду, что в будущем у армавирцев, которые на протяжении 5 лет финансировались исключительно на частные средства Олега Мкртчана и — до настоящего времени — Джевана Челоянца, появится новый инвестор, который сможет продолжить начатое.

Все изменения в турнирной таблице Олимп-ФНЛ в соответствии с регламентом турнира будут отражены после получения от «Армавира» официального уведомления о прекращении участия в первенстве.