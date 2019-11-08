Президент ФНЛ: «Проблемы с безопасностью у «Торпедо» возникли на кубковой игре с «Балтикой»

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов в разговоре с «СЭ» прояснил ситуацию с переносом матча 23-го тура «Торпедо» — «Нижний Новгород» со стадиона имени Эдуарда Стрельцова на резервное поле — «Открытие Арену».

— Изначально планировалось, что «Торпедо» до конца ноября будет проводить домашние матчи на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, — сказал Ефремов. — Перед началом сезона в клубе заявил стадион, который соответствовал всем требованиям, в том числе и — МВД в части обеспечения безопасности.

— По нашей информации, проблемы с обеспечением безопасности возникли у «Торпедо» после матча Кубка России против «Балтики», — отметил глава ФНЛ. — На какой стадии находится согласование плана безопасности для домашнего стадиона, лучше знают в клубе. Лига со своей стороны оказывает содействие в том, чтобы матч состоялся, пусть и на резервном стадионе. «Открытие Арена» — хороший вариант, хотя я отдаю себе отчет в том, что болельщикам комфортнее на родном стадионе. Надеюсь, что все необходимые процедуры будут завершены, и болельщики смогут до завершения осенней части сезона попрощаться с легендарным стадионом. (Евгений Белоусов)

«Торпедо» сыграет с «Нижним Новгородом» на стадионе «Открытие Арена»