Президент ФНЛ оценил возможность прихода Кержакова в «Томь»

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов считает, что назначение Александра Кержакова на пост главного тренера будет отважным поступком.

— В «Томи» сейчас исполняющий обязанности главного тренера, — сказал Ефремов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Существует вероятность, что там кто-то из молодых тренеров окажется. Кержаков? Если это произойдет, будет очень отважный поступок, который вызывает уважение. Но почему нет? Почему этого надо бояться? Это футбольный город. Да, сейчас Томск — это не Мекка футбола, но это футбольный город с традициями. Там играло много известных футболистов, и болельщики точно любят клуб. Да, там есть проблемы, но, к сожалению, в Томске они происходят всегда. Может, приход Кержакова наоборот сдвинет эти проблемы с мертвой точки и позволит развиваться клубу в том числе.