Президент «Армавира» пообещал, что клуб рассчитается с игроками и персоналом

Президент «Армавира» Валентин Климко в интервью «СЭ» отметил, что клуб рассчитается перед персоналом и футболистами, несмотря на снятие с Олимп-ФНЛ.

15 апреля стало известно, что «Армавир» снялся с розыгрыша Олимп-ФНЛ. Одной из причин такого решение стала пандемия коронавируса.

— Мы честно со всеми рассчитаемся и попробуем пройти лицензирование в ПФЛ. Повторюсь, в «Армавире» с момента, когда спонсорами стали Мкртчан и Челоянц, никогда не было задержек. Сейчас же мы просто не видим смысла вкладывать деньги, понимая, что турнир не закончится в положенные сроки. Какой смысл нам тратиться, если в следующем сезоне не будем играть в ФНЛ? (Дмитрий Зимин, Евгений Белоусов)

«Какой смысл нам тратиться, если в следующем сезоне не будем играть в ФНЛ?» Президент «Армавира» снимает команду с первенства