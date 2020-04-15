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Президент «Армавира» объяснил, почему клуб снялся с ФНЛ

18:00
Валентин Климко. Фото ФК «Армавир», photo.khl.ru
Валентин Климко. Фото ФК «Армавир», photo.khl.ru
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Президент «Армавира» Валентин Климко в интервью «СЭ» назвал причины понижения в классе клуба.

15 апреля стало известно, что «Армавир» снялся с розыгрыша Олимп-ФНЛ. Одной из причин такого решение стала пандемия коронавируса.

— Во-первых, мы понимаем, что уже выходим за рамки бюджета этого сезона. Ждали какой-то реакции, но вчера по интервью Дюкова стало понятно, что и 31 мая мы вряд ли возобновим сезон. Брать на себя обязательства, а потом их не выполнять мы посчитали неправильным. Еще важный момент — очень жесткие новые требования по лицензированию на следующий сезон. Наверное, они правильные, но мы их выполнить не сможем.

Надеюсь, клуб останется в профессиональном футболе, и мы выступим во втором дивизионе. Непонятно, когда соревнования продолжатся и начнутся следующие. Лучше честно заплатить футболистам и персоналу сегодня в запланированных рамках, чем обманывать себя и людей и идти в бездну. (Евгений Белоусов, Дмитрий Зимин)

«Какой смысл нам тратиться, если в следующем сезоне не будем играть в ФНЛ?» Президент «Армавира» снимает команду с первенства

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