Президент «Армавира» Валентин Климко прокомментировал «СЭ» исключение из первенства ФНЛ. Ранее президент лиги Игорь Ефремов сообщил, что 29 апреля клуб из Краснодарского края представил ФНЛ и РФС документы, согласно которым уполномоченным органом клуба принято решение о добровольном исключении из числа участников ФНЛ сезона-2019/20.

— «Армавир» уведомил Футбольную национальную лигу о своем снятии 20 апреля, — заявил Климко. — Все остальное — без комментариев.

Накануне большинство клубов лиги проголосовало за досрочное завершение сезона. Окончательное решение будет принято на заседании исполкома РФС. (Евгений Белоусов)