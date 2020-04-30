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Президент «Армавира» — об исключении из ФНЛ

15:23
Валентин Климко. Фото ФК «Армавир».
Валентин Климко. Фото ФК «Армавир».
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Президент «Армавира» Валентин Климко прокомментировал «СЭ» исключение из первенства ФНЛ. Ранее президент лиги Игорь Ефремов сообщил, что 29 апреля клуб из Краснодарского края представил ФНЛ и РФС документы, согласно которым уполномоченным органом клуба принято решение о добровольном исключении из числа участников ФНЛ сезона-2019/20.

— «Армавир» уведомил Футбольную национальную лигу о своем снятии 20 апреля, — заявил Климко. — Все остальное — без комментариев.

Накануне большинство клубов лиги проголосовало за досрочное завершение сезона. Окончательное решение будет принято на заседании исполкома РФС. (Евгений Белоусов)

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