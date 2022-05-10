Президент «Алании» рассказал о фильме, который был снят про команду

Президент ФК «Алания» Владимир Гуриев рассказал о документальном фильме, который был снят про команду.

«Алания» переживала многие взлеты и падения. В своем фильмы «Алания навсегда» мы хотим показать всю нашу историю. Очень радостно, что именно сегодня «Алания» на подъеме», — заявил Гуриев.

В розыгрыше Олимп — ФНЛ «Алания» с 57 очками занимает шестое место за два тура до конца сезона. В шести последних матчах у команды лишь одна победа. В оставшихся играх «Алания» дома встретится с «Ротором» и КАМАЗом.

10 мая в полуфинале Кубка России команда Спартака Гогниева в гостях с крупным счетом уступила московскому «Динамо».