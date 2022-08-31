Пресс-служба «Рубина» о возвращении Самошникова: «На фото Илья и врач обсуждают несуществующее повреждение»
Пресс-служба «Рубина» прокомментировала возвращение Самошникова
Пресс-служба «Рубина» фотографией анонсировала возвращение защитника Ильи Самошникова в расположение клуба.
«На фото Илья и главный врач клуба Михаил Бутовский обсуждают несуществующее повреждение Самошникова», — сказано под фото в Telegram-канале пресс-службы казанцев.
24-летний Самошников должен был перейти в «Динамо», но трансфер не состоялся. Сообщалось, что игрок не прошел медобследование.
Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал 2 результативные передачи.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
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|О
|
1
|КАМАЗ
|7
|5
|2
|0
|13-4
|17
|
2
|Балтика
|7
|4
|2
|1
|13-8
|14
|
3
|Алания
|7
|4
|2
|1
|11-6
|14
|
4
|Рубин
|7
|3
|3
|1
|12-7
|12
|
5
|Динамо Мх
|7
|3
|3
|1
|6-4
|12
|
6
|Енисей
|7
|3
|3
|1
|11-10
|12
|
7
|Нефтехимик
|7
|3
|2
|2
|7-4
|11
|
8
|Волгарь
|7
|3
|2
|2
|6-5
|11
|
9
|Арсенал
|7
|2
|4
|1
|11-8
|10
|
10
|СКА-Хаб.
|7
|2
|2
|3
|11-10
|8
|
11
|Шинник
|7
|2
|2
|3
|10-10
|8
|
12
|Уфа
|7
|2
|2
|3
|5-9
|8
|
13
|Кубань
|7
|2
|1
|4
|8-10
|7
|
14
|Краснодар-2
|7
|2
|1
|4
|5-8
|7
|
15
|Велес
|7
|2
|0
|5
|6-11
|6
|
16
|Родина
|7
|1
|3
|3
|6-9
|6
|
17
|Волга
|7
|1
|1
|5
|6-14
|4
|
18
|Акрон
|7
|1
|1
|5
|5-15
|4
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.09
|00:00
|
Динамо Мх – Акрон
|- : -
|4.09
|00:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|4.09
|00:00
|
Енисей – СКА-Хаб.
|- : -
|4.09
|00:00
|
КАМАЗ – Балтика
|- : -
|4.09
|00:00
|
Нефтехимик – Шинник
|- : -
|4.09
|00:00
|
Кубань – Волгарь
|- : -
|4.09
|00:00
|
Родина – Краснодар-2
|- : -
|4.09
|00:00
|
Рубин – Алания
|- : -
|4.09
|00:00
|
Волга – Велес
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джоэль Фамейе
Рубин
|5
|
|
Владислав Лазарев
Балтика
|4
|
|
Илья Грузнов
Шинник
|4
|П
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|5
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|3
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Данил Полубояринов
Акрон
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|1
|2
|
|
Кирилл Панченко
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|6
|1
|1
|
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Александр Клещенко
Родина
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|1
|0
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