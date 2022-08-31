Пресс-служба «Рубина» о возвращении Самошникова: «На фото Илья и врач обсуждают несуществующее повреждение»

Пресс-служба «Рубина» фотографией анонсировала возвращение защитника Ильи Самошникова в расположение клуба.

«На фото Илья и главный врач клуба Михаил Бутовский обсуждают несуществующее повреждение Самошникова», — сказано под фото в Telegram-канале пресс-службы казанцев.

24-летний Самошников должен был перейти в «Динамо», но трансфер не состоялся. Сообщалось, что игрок не прошел медобследование.

Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал 2 результативные передачи.