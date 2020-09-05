Пресс-атташе «Динамо Брянск»: «Результаты тестов стали известны вчера, но клуб хотел сыграть здоровыми футболистами»

Пресс-атташе брянского «Динамо» Андрей Трушкин в беседе с «СЭ» рассказал о ситуации с отмененным матчем седьмого тура первенства ФНЛ против «Спартака-2».

— Результаты тестов стали известны вчера. Но руководство клуба хотело сделать так, чтобы в матче сыграли здоровые футболисты. А Роспотребнадзор прислал письмо, что матч проводить запрещено, — Заявил Трушкин СЭ". — Решить этот вопрос нам не удалось. Сегодня делегат на предматчевом совещании созванивался с РФС, было принято решение об отмене матча.

Что касается возврата билетов, то мы хотим предложить бесплатно обменять их на другой матч, который будет разрешен. Надеюсь, большинство так и сделает. А если кто-то хотел попасть именно на матч со «Спартаком», то можно будет решить это — прийти в офис клуба. Думаю, бухгалтерия оформит возврат, если билет будет на руках. На сто процентов не решен этот вопрос, но пока так планируем. Всю информацию разместим позже.

Болельщиков «Спартака» ожидалось более 200 человек. Тех, кто организованно сегодня приехал на утреннем поезде, мы вместе с полицией встретили и завели в зал ожидания, рассказали всю информацию и отпустили. Мы объявили им, когда ближайшие поезда до Москвы, что на них есть билеты. Кто-то поехал, остальных отпустили погулять по городу. Сейчас недалеко от стадиона доносились спартаковские кричалки, где-то тут в парке они у нас гуляют. (Сергей Федоров)