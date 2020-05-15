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«Премьер-лига возвращается спустя 16 лет!» «Ротор» радуется выходу в РПЛ

16:09
&quot;Ротор&quot;. Фото Twitter
&quot;Ротор&quot;. Фото Twitter

«Ротор» в официальном Twitter отметил возвращение в премьер-лигу. Сегодня исполком РФС утвердил досрочное завершение сезона в ФНЛ.

Футболка игрока &laquo;Ротора&raquo;.Турнир ФНЛ признан завершенным: «Ротор» и «Химки» выходят в РПЛ

Розыгрыш турнира был прерван из-за пандемии коронавируса, первые два места выходят в элитный дивизион. Вместе с победителем розыгрыша «Ротором» на повышение идут «Химки».

«Мы в РПЛ! Премьер-лига возвращается в Волгоград спустя 16 лет!» — говорится в сообщении клуба.

«Ротор» выступал в высшем российском дивизионе с первого сезона-1992 до 2004 года. Команда дважды завоевывала серебряные медали (в 1993 и 1997 году) и один раз — бронзовые (в 1996-м).

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