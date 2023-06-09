Представитель Гаджимурадова: «Команды интересуются Рамазаном, но вопрос о дальнейших действиях решим с «Уралом»

Дмитрий Кигинько, представитель полузащитника «Урала» Рамазана Гаджимурадова, ответил на вопрос о ближайших карьерных планах футболиста.

«У Рамазана Гаджимурадова еще год по контракту с «Уралом», соответственно сейчас он вернется в клуб и соберется на сбор команды. Только тогда будут понятны перспективы, и что будет в дальнейшем. Команды интересуются, но пока работаем в таком режиме. Вопрос о дальнейших действиях решим с «Уралом», а затем будем определяться с командой. Возможно, Гаджимурадов останется в Екатеринбурге», — цитирует Кигинько Sport24.

Гаджимурадов в 2021 году перешел в «Урал», однако в прошедшем сезоне 25-летний полузащитник выступал за махачкалинское «Динамо» на правах аренды. На его счету 10 матчей в первой лиге.