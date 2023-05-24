Представитель Дюпина: «Юрий доволен, что вернулся с «Рубином» в РПЛ, и ждет решения по дальнейшему сотрудничеству»

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько ответил на вопрос, как обстоит ситуация с будущим вратаря «Рубина» Юрия Дюпина.

«Юрий доволен, что вернулся с «Рубином» в премьер-лигу. Ему все нравится в Казани, он ждет решения руководства клуба по дальнейшему сотрудничеству. Руководство говорит, что в ближайшее время начнутся встречи и будут обсуждаться вопросы продления контрактов. Предложения? Юру все устраивает в «Рубине», — приводит «РБ Спорт» слова Кигинько.

Дюпин выступает за «Рубин» с 2019 года. В текущем сезоне 35-летний голкипер провел 28 матчей в составе казанской команды. Его контракт с «Рубином» рассчитан до конца этого сезона.