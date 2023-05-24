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Сегодня, 18:16

Представитель Дюпина: «Юрий доволен, что вернулся с «Рубином» в РПЛ, и ждет решения по дальнейшему сотрудничеству»

Алина Савинова
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Футбольный юрист Дмитрий Кигинько ответил на вопрос, как обстоит ситуация с будущим вратаря «Рубина» Юрия Дюпина.

«Юрий доволен, что вернулся с «Рубином» в премьер-лигу. Ему все нравится в Казани, он ждет решения руководства клуба по дальнейшему сотрудничеству. Руководство говорит, что в ближайшее время начнутся встречи и будут обсуждаться вопросы продления контрактов. Предложения? Юру все устраивает в «Рубине», — приводит «РБ Спорт» слова Кигинько.

Дюпин выступает за «Рубин» с 2019 года. В текущем сезоне 35-летний голкипер провел 28 матчей в составе казанской команды. Его контракт с «Рубином» рассчитан до конца этого сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-dyupina-yuru-vse-ustraivaet-v-kazani-on-zhdet-resheniya-rukovodstva-kluba/
Юрий Дюпин
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 32 18 11 3 51-27 65
2
 Балтика 32 17 13 2 53-26 64
3
 Алания 32 15 11 6 51-33 56
4
 Енисей 32 12 14 6 41-35 50
5
 Родина 32 12 10 10 41-38 46
6
 Динамо Мх 32 12 10 10 24-25 46
7
 Волгарь 32 11 11 10 37-34 44
8
 Шинник 32 12 7 13 35-37 43
9
 Арсенал 32 11 8 13 37-39 41
10
 СКА-Хаб. 32 10 11 11 44-38 41
11
 КАМАЗ 32 10 11 11 34-34 41
12
 Нефтехимик 32 10 11 11 30-33 41
13
 Акрон 32 8 16 8 32-35 40
14
 Кубань 32 8 10 14 34-38 34
15
 Велес 32 9 6 17 33-51 33
16
 Уфа 32 8 8 16 34-42 32
17
 Волга 32 6 11 15 23-40 29
18
 Краснодар-2 32 6 7 19 25-54 25
Результаты / календарь
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26.05 18:00
Алания – Балтика
 - : -
27.05 17:00
Кубань – Енисей
 - : -
27.05 17:00
Шинник – СКА-Хаб.
 - : -
27.05 17:00
Волга – Родина
 - : -
27.05 17:00
Волгарь – Краснодар-2
 - : -
27.05 17:30
Нефтехимик – Уфа
 - : -
27.05 18:00
Арсенал – КАМАЗ
 - : -
27.05 18:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
27.05 19:00
Велес – Акрон
 - : -
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Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

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Гедеон Гузина

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Балтика

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Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

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Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Артем Кулишев

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Шинник

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И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

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