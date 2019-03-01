Правительство Новосибирской области выделит "Сибири" около 250 миллионов рублей

Правительством Новосибирской области одобрено предоставление финансовой поддержки футбольному клубу "Сибирь", сообщает официальный сайт органа исполнительной власти региона. Соответствующее постановление одобрено на заседании правительства Новосибирской области 25 февраля. Планируется, что объем господдержки составит порядка 250 миллионов рублей.

– Поддержку футбольному клубу "Сибирь" в нашем регионе оказывает не только Правительство Новосибирской области, но и сами жители, которые регулярно приходят поддержать команду на матчи, ближайший из которых состоится 3 марта в 17.00 часов в манеже "Заря", – сказал заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков. – В наших планах – проведение работы по укреплению позиций и развитию нашей футбольной команды и в целом клуба, который является не только спортивной гордостью, но и частью истории Новосибирской области – история клуба ведет свой отсчет с 1936 года.