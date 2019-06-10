Правительство Новосибирской области создаст новый футбольный клуб на базе "Сибири"

На заседании правительства Новосибирской области принято решение о создании футбольного клуба "Новосибирск", учредителем которой станет региональное министерство физической культуры и спорта.

Правительством принято решение о создании нового футбольного клуба по нескольким причинам, основная из которых неэффективное управление действующего руководства футбольного клуба "Сибирь".

– Это выразилось в первую очередь в спортивном результате сезона – занятое командой 18-е место в Первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не позволило футбольному клубу "Сибирь" остаться в составе ФНЛ, и впервые с 2005 года клуб вынужден перейти во второй дивизион соревнований, – говорится в пресс-релизе.

Усиления требуют такие направления, как работа с болельщиками, повышение посещаемости домашних матчей команды, коммерческая деятельность клуба, развитие детско-юношеского футбола, селекционная работа.

– Всем футбольным болельщикам хочу пояснить, что ввиду того что футбольный клуб "Сибирь" является действующей коммерческой спортивной организацией, мы не могли использовать всем известное и полюбившееся название, поэтому назвали клуб в честь областного центра, – заявил губернатор Андрей Жуков. – В текущем спортивном сезоне мы проведем общественный опрос среди болельщиков о названии футбольного клуба и его логотипе.