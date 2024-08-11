Потерявшему сознание футболисту «Родины» проведут полный осмотр в больнице Песчанокопского

В пресс-службе «Родины» ответили на вопрос о состоянии нападающего Амура Калмыкова после матча 5-го тура первой лиги против «Чайки» (2:2) в Песчанокопском.

Ранее игрока «Родины» Калмыкова увезли на скорой помощи после столкновения с вратарем «Чайки».

«Амур находится в сознании, речь внятная. Его привезли в ближайшую больницу, будут проводить полный осмотр и брать анализы», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

На 28-й минуте Калмыков в штрафной площади столкнулся с вратарем соперника Михаилом Штепой. 30-летний россиянин получил удар коленом в голову и потерял сознание. После этого на поле вышли врачи команды и привели игрока в чувства. Калмыков покинул поле на машине скорой помощи.