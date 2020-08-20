Словенский полузащитник Денис Попович покидает «Крылья Советов». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

К самарской команде футболист присоединился в феврале 2020 года. 30-летний Попович провел 10 игр за «Крылья Советов» и отметился тремя забитыми голами.

— Сегодня я покидаю «Крылья Советов», — сказал футболист. — Клуб был заинтересован в том, чтобы я остался в Самаре, но в данный момент я принял решение продолжить свою карьеру в другом месте. Хочу поблагодарить «Крылья Советов» за то время, которое я провел в Самаре. Спасибо болельщикам за поддержку. Я буду с теплом вспоминать этот период своей карьеры.