Попов заявил, что Слуцкий провалил свою работу в «Рубине»

Экс-футболист «Рубина» Алексей Попов прокомментировал слова Леонида Слуцкого по поводу выхода «Рубина» в РПЛ.

«Я бы на месте Слуцкого не просил золотую медаль. Это его дело, как он поступает. Если по регламенту ему положена медаль, значит, его право. Может, есть какая-то медаль за вылет из РПЛ или топор. Может, это ему стоит попросить. Слуцкий повлиял на выход «Рубина» в РПЛ? Если посмотреть на косяк команды, то эти футболисты шли в команду Леонида Викторовича. Да, его заслуга в выходе «Рубина» в РПЛ есть. Но он провалил свою работу в клубе. Слуцкий вылетел в Первую лигу и его уволили из «Рубина». Это его самая худшая работа», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

В эфире «Коммент.Шоу» Слуцкий сказал: «Мне, безусловно, приятно, что «Рубин» вернулся, и я тоже принял в этом участие. По регламенту я должен получить медаль, все-таки отработал 19 туров».

На данный момент «Рубин» занимает первое место в турнирной таблице первой лиги, имея в своем активе 65 очков. Команда обеспечила себе выход в РПЛ.