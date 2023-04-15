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Сегодня, 10:35

Понсе заявил, что в сборной Венесуэлы не препятствуют игре нападающего в России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Акрона» Андрес Понсе рассказал «СЭ», влияют ли его выступления в России на вызов в сборную Венесуэлы.

«В сборной знают обо мне, смотрят матчи. Конечно, если я буду хорошо выступать, меня вызовут в сборную. Игра в России никак не мешает», — сказал Понсе «СЭ».

На счету Понсе 1 гол в 7 матчах за сборную Венесуэлы. В последний раз он играл за национальную команду в октябре 2020 года.

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
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«Алания» спасла ничью в матче с «Волгарем» в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 26 14 11 1 45-22 53
2
 Рубин 26 12 11 3 39-24 47
3
 Алания 27 12 9 6 43-30 45
4
 Енисей 26 11 11 4 34-25 44
5
 Волгарь 27 10 10 7 31-25 40
6
 Динамо Мх 26 9 10 7 18-18 37
7
 Шинник 26 10 6 10 31-30 36
8
 Арсенал 26 10 6 10 33-33 36
9
 КАМАЗ 26 9 9 8 28-25 36
10
 СКА-Хаб. 26 9 8 9 38-31 35
11
 Акрон 26 7 13 6 28-28 34
12
 Нефтехимик 26 8 9 9 21-24 33
13
 Родина 26 8 8 10 27-32 32
14
 Кубань 26 8 6 12 28-29 30
15
 Велес 26 7 4 15 25-42 25
16
 Уфа 26 6 6 14 25-35 24
17
 Краснодар-2 26 5 6 15 17-41 21
18
 Волга 26 4 9 13 19-36 21
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33 тур
34 тур
14.04 19:00
Алания – Волгарь
 2 : 2
15.04 11:30
Енисей – Балтика
 - : -
15.04 12:00
Уфа – Акрон
 - : -
15.04 14:00
Родина – Динамо Мх
 - : -
15.04 16:00
Рубин – Шинник
 - : -
15.04 16:00
Волга – Арсенал
 - : -
15.04 17:00
КАМАЗ – Велес
 - : -
15.04 17:30
Нефтехимик – Краснодар-2
 - : -
15.04 19:00
Кубань – СКА-Хаб.
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Нури Абдоков

Нури Абдоков

Кубань

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 24 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 24 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 18 1 6
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