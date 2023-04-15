Понсе заявил, что в сборной Венесуэлы не препятствуют игре нападающего в России

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе рассказал «СЭ», влияют ли его выступления в России на вызов в сборную Венесуэлы.

«В сборной знают обо мне, смотрят матчи. Конечно, если я буду хорошо выступать, меня вызовут в сборную. Игра в России никак не мешает», — сказал Понсе «СЭ».

На счету Понсе 1 гол в 7 матчах за сборную Венесуэлы. В последний раз он играл за национальную команду в октябре 2020 года.