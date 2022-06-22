Полузащитник «Торпедо» Султонов назван лучшим игроком сезона в ФНЛ

22 июня состоялся президиум Футбольной национальной лиги, на котором были утверждены лучшие игроки и лучший тренер итогам сезона-2021/22. Лауреаты были определены по опросу тренеров и капитанов команд.

Лучшим игроком турнира признан полузащитник «Торпедо» Мухаммад Султонов, лучшим тренером — Олег Василенко из «Факела».

Хавбек черно-белых забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач, став лучшим ассистентом ФНЛ. Полузащитник помог «Торпедо» стать победителем турнира и завоевать прямую путевку в РПЛ.

«Факел» под руководством Олега Василенко финишировал на втором месте, набрав 74 очка. Воронежский клуб вышел в РПЛ, вернувшись в высший дивизион российского футбола спустя 21 год.

ФНЛ утвердила лучших игроков сезона-2021/22 в следующих номинациях

Лучший вратарь: Виталий Ботнарь («Торпедо»)

Лучший защитник: Артем Мещанинов («Балтика»)

Лучший полузащитник: Александр Зотов («Енисей»)

Лучший нападающий: Максим Максимов («Факел»)

Лучший молодой футболист: Владислав Шитов («Спартак-2»)

Лучший легионер: Джоэль Фамейе («Оренбург»)

Игрок-открытие: Андрей Окладников («Енисей»)

Лучшим бомбардиром сезона стал Максим Максимов, забивший 22 мяча.