Полузащитник «Торпедо» Султонов назван лучшим игроком сезона в ФНЛ
22 июня состоялся президиум Футбольной национальной лиги, на котором были утверждены лучшие игроки и лучший тренер итогам сезона-2021/22. Лауреаты были определены по опросу тренеров и капитанов команд.
Лучшим игроком турнира признан полузащитник «Торпедо» Мухаммад Султонов, лучшим тренером — Олег Василенко из «Факела».
Хавбек черно-белых забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач, став лучшим ассистентом ФНЛ. Полузащитник помог «Торпедо» стать победителем турнира и завоевать прямую путевку в РПЛ.
«Факел» под руководством Олега Василенко финишировал на втором месте, набрав 74 очка. Воронежский клуб вышел в РПЛ, вернувшись в высший дивизион российского футбола спустя 21 год.
ФНЛ утвердила лучших игроков сезона-2021/22 в следующих номинациях
Лучший вратарь: Виталий Ботнарь («Торпедо»)
Лучший защитник: Артем Мещанинов («Балтика»)
Лучший полузащитник: Александр Зотов («Енисей»)
Лучший нападающий: Максим Максимов («Факел»)
Лучший молодой футболист: Владислав Шитов («Спартак-2»)
Лучший легионер: Джоэль Фамейе («Оренбург»)
Игрок-открытие: Андрей Окладников («Енисей»)
Лучшим бомбардиром сезона стал Максим Максимов, забивший 22 мяча.