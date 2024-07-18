Украинский игрок «Торпедо» Червяков сравнил Россию с европейскими странами: «Все очень плохо»

Получивший паспорт РФ украинский полузащитник «Торпедо» Руслан Червяков в комментарии для «СЭ» сравнил Россию с европейскими странами.

— Можешь сравнить Россию с европейскими странами, в которых успел поиграть?

— В Европе играл в командах U-19. Тяжело сравнивать академию с основой, где все лучшее строится под них. «Валенсию» не берем. Это топ-клуб мира. Клуб, в котором воспитывались звезды футбола. А вот португальский «Жил Висенте» — совсем другое. Там нет тренировочный полей. Поэтому когда мне говорят про расцветающую Европу и европейский футбол, наверное, люди не понимаю и говорят только про «Валенсию». Там действительно очень круто, сумасшедшие условия для футбола. Но в других не топовых командах все очень плохо, — сказал Червяков «СЭ».

19-летний футболист выступает за «Торпедо» с августа прошлого года. В сезоне-2023/24 первой лиги хавбек сыграл в 19 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.