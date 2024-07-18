Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 11:08

Украинский игрок «Торпедо» Червяков сравнил Россию с европейскими странами: «Все очень плохо»

Зарина Халимхонова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Получивший паспорт РФ украинский полузащитник «Торпедо» Руслан Червяков в комментарии для «СЭ» сравнил Россию с европейскими странами.

— Можешь сравнить Россию с европейскими странами, в которых успел поиграть?

— В Европе играл в командах U-19. Тяжело сравнивать академию с основой, где все лучшее строится под них. «Валенсию» не берем. Это топ-клуб мира. Клуб, в котором воспитывались звезды футбола. А вот португальский «Жил Висенте» — совсем другое. Там нет тренировочный полей. Поэтому когда мне говорят про расцветающую Европу и европейский футбол, наверное, люди не понимаю и говорят только про «Валенсию». Там действительно очень круто, сумасшедшие условия для футбола. Но в других не топовых командах все очень плохо, — сказал Червяков «СЭ».

19-летний футболист выступает за «Торпедо» с августа прошлого года. В сезоне-2023/24 первой лиги хавбек сыграл в 19 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

ФК Торпедо (Москва)
1
Читайте также
Стали известны денежные бонусы всех стран за медали на Олимпиаде-2024
Долецкая призвала уволить Шнякина и Генича за работу на финале Евро-2024
СМИ сообщили о послании стрелявшего в Трампа на игровой платформе Steam
Промес пытается вернуться в «Спартак», «Зенит» продет свою звезду за 20 млн. Промес пытается вернуться в «Спартак», «Зенит» продает свою звезду за 20 млн, Чалов нашел клубы в Европе. Главные трансферные слухи РПЛ за 17 июля
В Совфеде раскритиковали Дуду за слова о возможности войны РФ и НАТО
Пропавший под Челябинском ребенок найден мертвым в болоте
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Дркушича сообщил о нескольких серьезных вариантах по трансферу защитника «Сочи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 1 1 0 0 4-0 3
2
 Нефтехимик 1 1 0 0 3-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-0 3
4
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ротор 1 1 0 0 1-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 1-0 3
7
 Сокол 1 0 1 0 1-1 1
8
 Чайка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Родина 1 0 1 0 0-0 1
10
 Уфа 1 0 1 0 0-0 1
11
 Балтика 1 0 1 0 0-0 1
12
 Алания 1 0 1 0 0-0 1
13
 КАМАЗ 1 0 0 1 1-2 0
14
 Шинник 1 0 0 1 0-1 0
15
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
16
 Сочи 1 0 0 1 0-2 0
17
 Тюмень 1 0 0 1 0-3 0
18
 СКА-Хаб. 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.07 12:30
Урал – Шинник
 - : -
20.07 18:00
Сокол – Енисей
 - : -
20.07 19:00
Арсенал – КАМАЗ
 - : -
20.07 20:00
Родина – СКА-Хаб.
 - : -
21.07 12:30
Тюмень – Алания
 - : -
21.07 18:00
Нефтехимик – Уфа
 - : -
21.07 19:00
Сочи – Балтика
 - : -
21.07 19:30
Черноморец – Чайка
 - : -
22.07 18:00
Ротор – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 1
П
Роман Акбашев

Роман Акбашев

КАМАЗ

 1
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 1
Вилинтон Апонса

Вилинтон Апонса

Торпедо М

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Сурхайхан Абдуллаев

Сурхайхан Абдуллаев

КАМАЗ

 1 0 1
Кевин Андраде

Кевин Андраде

Балтика

 1 0 1
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости