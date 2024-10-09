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9 октября, 18:41

Нетфуллин — о шансах «Торпедо» вернуться в РПЛ: «Все зависит от нас самих»

Алина Савинова
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Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин оценил шансы команды вернуться в РПЛ. Клуб из Москвы второй сезон подряд выступает в Мелбет-Первой лиге.

«Не было такого, чтобы кто-то нам официально озвучивал цели. Возможно, это сделано специально, чтобы дополнительно нас мотивировать. Потому что каждый уважающий себя спортсмен стремится выигрывать медали и титулы. Турнир и сам по себе тяжелый ежегодно, а теперь команды, вылетевшие из РПЛ, добавили колорита. Понятно, что составы поменялись, но виден класс и отличие от других команд первой лиги. Но все зависит от нас самих. В прошлом сезоне, когда играл в «Химках», мне тоже задавали такой вопрос, и я отвечал: «Мы сами себе соперники», — цитирует Нетфуллина «РБ Спорт».

После 13 туров «Торпедо» с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. Отставание команды от лидирующего «Арсенала» составляет два балла.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
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«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 6 7 0 11-5 25
2
 Торпедо 13 5 8 0 20-12 23
3
 Урал 13 6 4 3 18-12 22
4
 Балтика 13 5 6 2 12-9 21
5
 Сочи 13 5 5 3 22-14 20
6
 Черноморец 13 6 2 5 18-17 20
7
 Ротор 13 4 6 3 10-8 18
8
 Родина 13 4 6 3 14-13 18
9
 Чайка 13 4 5 4 15-16 17
10
 Нефтехимик 13 4 5 4 11-13 17
11
 Енисей 13 5 1 7 13-15 16
12
 СКА-Хаб. 13 4 4 5 14-21 16
13
 КАМАЗ 13 4 3 6 12-10 15
14
 Сокол 13 3 6 4 8-12 15
15
 Алания 13 3 5 5 8-9 14
16
 Шинник 13 3 5 5 9-13 14
17
 Уфа 13 2 5 6 13-18 11
18
 Тюмень 13 1 3 9 9-20 6
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Уфа – Черноморец
 - : -
12.10 16:00
Урал – Тюмень
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Нефтехимик – Шинник
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