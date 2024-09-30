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Полузащитник «Торпедо» Нетфуллин заявил, что чувствует ответственность перед болельщиками клуба

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Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин рассказал о желании вернуться в РПЛ к юбилею московского клуба.

17 августа 2024 года автозаводцам исполнилось 100 лет.

«У игроков всегда есть ответственность перед болельщиками. И в том сезоне она была, а сейчас тем более. По сравнению с прошлым годом результат пока что говорит сам за себя. Главное, что руководство «Торпедо» заинтересовано в возвращении в РПЛ», — сказал Нетфуллин.

«Торпедо» набрало 22 очка после 12 туров и располагается на втором месте в турнирной таблице первой лиги.

Источник: РБ Спорт
ФК Торпедо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 12 6 6 0 10-4 24
2
 Торпедо 12 5 7 0 19-11 22
3
 Урал 12 6 3 3 17-11 21
4
 Черноморец 12 6 2 4 18-15 20
5
 Балтика 12 5 5 2 12-9 20
6
 Чайка 12 4 5 3 15-11 17
7
 Сочи 12 4 5 3 17-14 17
8
 Родина 12 4 5 3 13-12 17
9
 Енисей 12 5 1 6 13-13 16
10
 Нефтехимик 12 4 4 4 11-13 16
11
 Ротор 12 3 6 3 9-8 15
12
 Сокол 12 3 6 3 8-11 15
13
 СКА-Хаб. 12 4 3 5 11-18 15
14
 КАМАЗ 12 4 2 6 11-9 14
15
 Алания 12 2 5 5 6-9 11
16
 Шинник 12 2 5 5 7-13 11
17
 Уфа 12 2 4 6 10-15 10
18
 Тюмень 12 1 2 9 8-19 5
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