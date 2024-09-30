Полузащитник «Торпедо» Нетфуллин заявил, что чувствует ответственность перед болельщиками клуба
Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин рассказал о желании вернуться в РПЛ к юбилею московского клуба.
17 августа 2024 года автозаводцам исполнилось 100 лет.
«У игроков всегда есть ответственность перед болельщиками. И в том сезоне она была, а сейчас тем более. По сравнению с прошлым годом результат пока что говорит сам за себя. Главное, что руководство «Торпедо» заинтересовано в возвращении в РПЛ», — сказал Нетфуллин.
«Торпедо» набрало 22 очка после 12 туров и располагается на втором месте в турнирной таблице первой лиги.
Источник: РБ Спорт
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|12
|6
|6
|0
|10-4
|24
|
2
|Торпедо
|12
|5
|7
|0
|19-11
|22
|
3
|Урал
|12
|6
|3
|3
|17-11
|21
|
4
|Черноморец
|12
|6
|2
|4
|18-15
|20
|
5
|Балтика
|12
|5
|5
|2
|12-9
|20
|
6
|Чайка
|12
|4
|5
|3
|15-11
|17
|
7
|Сочи
|12
|4
|5
|3
|17-14
|17
|
8
|Родина
|12
|4
|5
|3
|13-12
|17
|
9
|Енисей
|12
|5
|1
|6
|13-13
|16
|
10
|Нефтехимик
|12
|4
|4
|4
|11-13
|16
|
11
|Ротор
|12
|3
|6
|3
|9-8
|15
|
12
|Сокол
|12
|3
|6
|3
|8-11
|15
|
13
|СКА-Хаб.
|12
|4
|3
|5
|11-18
|15
|
14
|КАМАЗ
|12
|4
|2
|6
|11-9
|14
|
15
|Алания
|12
|2
|5
|5
|6-9
|11
|
16
|Шинник
|12
|2
|5
|5
|7-13
|11
|
17
|Уфа
|12
|2
|4
|6
|10-15
|10
|
18
|Тюмень
|12
|1
|2
|9
|8-19
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.09
|10:00
|
Енисей – Урал
|3 : 0
|29.09
|15:00
|
СКА-Хаб. – Тюмень
|2 : 1
|29.09
|17:00
|
Арсенал – Уфа
|0 : 0
|29.09
|17:00
|
Торпедо – Сочи
|2 : 2
|29.09
|17:30
|
КАМАЗ – Шинник
|3 : 0
|29.09
|18:00
|
Нефтехимик – Родина
|2 : 1
|29.09
|18:00
|
Чайка – Балтика
|0 : 1
|29.09
|18:00
|
Черноморец – Сокол
|3 : 0
|30.09
|19:30
|
Ротор – Алания
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|6
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|5
|
|
Максим Савельев
Енисей
|4
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|8
|1
|4
|
|
Александр Нестеров
Чайка
|11
|1
|3
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|11
|1
|3
Новости