Полузащитник «Торпедо» Нетфуллин заявил, что чувствует ответственность перед болельщиками клуба

Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин рассказал о желании вернуться в РПЛ к юбилею московского клуба.

17 августа 2024 года автозаводцам исполнилось 100 лет.

«У игроков всегда есть ответственность перед болельщиками. И в том сезоне она была, а сейчас тем более. По сравнению с прошлым годом результат пока что говорит сам за себя. Главное, что руководство «Торпедо» заинтересовано в возвращении в РПЛ», — сказал Нетфуллин.

«Торпедо» набрало 22 очка после 12 туров и располагается на втором месте в турнирной таблице первой лиги.