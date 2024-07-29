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Сегодня, 09:40

Червяков: «Хотел бы видеть Дзюбу в «Торпедо». Он сильный нападающий»

Зарина Халимхонова
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Получивший паспорт РФ украинский полузащитник «Торпедо» Руслан Червяков в комментарии для «СЭ» рассказал, что симпатизирует нападающему Артему Дзюбе.

— В 2018 году невероятно фанател от Дзюбы как от игрока сборной России. Почему? Видно, как он выкладывается за свою страну. Прям до мурашек... На сборах в Абу-Даби мы играли с «Локомотивом». Увидел его там и думал: сфотографироваться или нет. Но так и не решился. Год назад побежал бы к нему, а сейчас некоторые ребята из команды будут меня подтрунивать, что люблю с кем-то фотографироваться, ха-ха.

— Пожалел, что не сфоткался?

— Надо дорасти до того, чтобы со мной хотели сделать фото. Вообще, Дзюба — сильный нападающий. Об этом говорят его статистика и клубы, за которые играл. Хотел бы его еще увидеть в РПЛ. И в «Торпедо» хотел бы, — сказал Червяков «СЭ».

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. 35-летний форвард забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 39 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

По окончании сезона-2023/24 футболист покинул московскую команду и стал свободным агентом.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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«Чайка» разгромила «Нефтехимик» в первой лиге

Червяков — о том, что Клотет не включил его в заявку на матч с «Нефтехимиком» из-за улыбки: «Он сказал: «What the fuck is this?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Чайка 3 2 1 0 7-2 7
2
 Торпедо 3 2 1 0 6-1 7
3
 Сокол 3 2 1 0 3-1 7
4
 Родина 3 2 1 0 2-0 7
5
 Урал 3 2 0 1 6-4 6
6
 Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
7
 Нефтехимик 3 2 0 1 5-5 6
8
 Ротор 2 1 1 0 2-1 4
9
 Алания 3 1 1 1 1-1 4
10
 Черноморец 3 1 0 2 4-5 3
11
 Енисей 3 1 0 2 2-3 3
12
 Тюмень 3 1 0 2 2-4 3
13
 СКА-Хаб. 3 1 0 2 2-6 3
14
 Балтика 3 0 3 0 2-2 3
15
 Уфа 3 0 2 1 2-3 2
16
 Сочи 3 0 1 2 2-5 1
17
 КАМАЗ 3 0 0 3 1-4 0
18
 Шинник 3 0 0 3 1-5 0
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.07 20:15
Балтика – Уфа
 1 : 1
27.07 14:00
Енисей – Торпедо
 0 : 1
27.07 18:00
Сокол – КАМАЗ
 1 : 0
27.07 19:30
Черноморец – Урал
 3 : 2
28.07 18:30
Шинник – Тюмень
 0 : 2
28.07 19:00
Алания – Родина
 0 : 1
28.07 19:00
Сочи – СКА-Хаб.
 1 : 2
28.07 19:30
Чайка – Нефтехимик
 4 : 0
29.07 20:30
Ротор – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 2
Егор Карпицкий

Егор Карпицкий

Сокол

 2
П
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Максим Воронов

Максим Воронов

Урал

 1
Александр Иваньков

Александр Иваньков

Торпедо М

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 2 1 0
Марсело Алвес

Марсело Алвес

Сочи

 3 0 2
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