Червяков — о том, что Клотет не включил его в заявку на матч с «Нефтехимиком» из-за улыбки: «Он сказал: «What the fuck is this?»
Получивший паспорт РФ украинский полузащитник «Торпедо» Руслан Червяков в комментарии для «СЭ» рассказал, почему не попал в заявку на матч Мелбет-Первой лиги против «Нефтехимика» (2:1) в сезоне-2023/24.
— Была информация, что Клотет не включил тебя в заявку на матч с «Нефтехимиком» из-за того, что ты улыбался на тренировке. Это правда?
— На самом деле это очень на меня похоже. Я улыбчивый. Но именно в этом случае — нет. Он не включил меня в заявку из-за того, что я после предыгровой тренировки остался по воротам пробить, разок ускорился с мячом. Ну, люблю я футбол. Клотет, когда увидел все это, бежит на меня и кричит: «Ruslan, what the fuck is this? Tomorrow you rest» (Руслан, что это за хрень? Завтра ты отдыхаешь. — Прим. «СЭ»). И сказал, что я не в заявке, — сказал Червяков «СЭ».
19-летний футболист выступает за «Торпедо» с августа прошлого года. Контракт Червякова с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Чайка
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
2
|Торпедо
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|
3
|Сокол
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|
4
|Родина
|3
|2
|1
|0
|2-0
|7
|
5
|Урал
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
6
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|
7
|Нефтехимик
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
8
|Ротор
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
9
|Алания
|3
|1
|1
|1
|1-1
|4
|
10
|Черноморец
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Енисей
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|
12
|Тюмень
|3
|1
|0
|2
|2-4
|3
|
13
|СКА-Хаб.
|3
|1
|0
|2
|2-6
|3
|
14
|Балтика
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
15
|Уфа
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
16
|Сочи
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
17
|КАМАЗ
|3
|0
|0
|3
|1-4
|0
|
18
|Шинник
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|26.07
|20:15
|
Балтика – Уфа
|1 : 1
|27.07
|14:00
|
Енисей – Торпедо
|0 : 1
|27.07
|18:00
|
Сокол – КАМАЗ
|1 : 0
|27.07
|19:30
|
Черноморец – Урал
|3 : 2
|28.07
|18:30
|
Шинник – Тюмень
|0 : 2
|28.07
|19:00
|
Алания – Родина
|0 : 1
|28.07
|19:00
|
Сочи – СКА-Хаб.
|1 : 2
|28.07
|19:30
|
Чайка – Нефтехимик
|4 : 0
|29.07
|20:30
|
Ротор – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|2
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|2
|
|
Егор Карпицкий
Сокол
|2
|П
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Максим Воронов
Урал
|1
|
|
Александр Иваньков
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|1
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|2
|1
|0
|
|
Марсело Алвес
Сочи
|3
|0
|2