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Сегодня, 09:55

Червяков — о том, что Клотет не включил его в заявку на матч с «Нефтехимиком» из-за улыбки: «Он сказал: «What the fuck is this?»

Зарина Халимхонова
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Получивший паспорт РФ украинский полузащитник «Торпедо» Руслан Червяков в комментарии для «СЭ» рассказал, почему не попал в заявку на матч Мелбет-Первой лиги против «Нефтехимика» (2:1) в сезоне-2023/24.

— Была информация, что Клотет не включил тебя в заявку на матч с «Нефтехимиком» из-за того, что ты улыбался на тренировке. Это правда?

— На самом деле это очень на меня похоже. Я улыбчивый. Но именно в этом случае — нет. Он не включил меня в заявку из-за того, что я после предыгровой тренировки остался по воротам пробить, разок ускорился с мячом. Ну, люблю я футбол. Клотет, когда увидел все это, бежит на меня и кричит: «Ruslan, what the fuck is this? Tomorrow you rest» (Руслан, что это за хрень? Завтра ты отдыхаешь. — Прим. «СЭ»). И сказал, что я не в заявке, — сказал Червяков «СЭ».

19-летний футболист выступает за «Торпедо» с августа прошлого года. Контракт Червякова с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
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Червяков: «Хотел бы видеть Дзюбу в «Торпедо». Он сильный нападающий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Чайка 3 2 1 0 7-2 7
2
 Торпедо 3 2 1 0 6-1 7
3
 Сокол 3 2 1 0 3-1 7
4
 Родина 3 2 1 0 2-0 7
5
 Урал 3 2 0 1 6-4 6
6
 Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
7
 Нефтехимик 3 2 0 1 5-5 6
8
 Ротор 2 1 1 0 2-1 4
9
 Алания 3 1 1 1 1-1 4
10
 Черноморец 3 1 0 2 4-5 3
11
 Енисей 3 1 0 2 2-3 3
12
 Тюмень 3 1 0 2 2-4 3
13
 СКА-Хаб. 3 1 0 2 2-6 3
14
 Балтика 3 0 3 0 2-2 3
15
 Уфа 3 0 2 1 2-3 2
16
 Сочи 3 0 1 2 2-5 1
17
 КАМАЗ 3 0 0 3 1-4 0
18
 Шинник 3 0 0 3 1-5 0
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
26.07 20:15
Балтика – Уфа
 1 : 1
27.07 14:00
Енисей – Торпедо
 0 : 1
27.07 18:00
Сокол – КАМАЗ
 1 : 0
27.07 19:30
Черноморец – Урал
 3 : 2
28.07 18:30
Шинник – Тюмень
 0 : 2
28.07 19:00
Алания – Родина
 0 : 1
28.07 19:00
Сочи – СКА-Хаб.
 1 : 2
28.07 19:30
Чайка – Нефтехимик
 4 : 0
29.07 20:30
Ротор – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 2
Егор Карпицкий

Егор Карпицкий

Сокол

 2
П
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Максим Воронов

Максим Воронов

Урал

 1
Александр Иваньков

Александр Иваньков

Торпедо М

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 2 1 0
Марсело Алвес

Марсело Алвес

Сочи

 3 0 2
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