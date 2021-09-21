Полузащитник сборной Казахстана близок к переходу в российский клуб

Футболист узбекистанского «Андижана» и сборной Казахстана Владислав Васильев в зимнее межсезонье может перейти в российский «Оренбург», сообщает Meta-ratings.kz.

24-летний полузащитник принадлежит белорусскому клубу «Энергетик-БГУ» и в Узбекистане выступает на правах аренды. После завершения чемпионата в этой стране Васильев должен оказаться в «Оренбурге».

Клуб ФНЛ еще летом интересовался казахстанцем, однако «Андижан» оказался расторопней всех. Также виды на Васильева имели казахстанские клубы, в числе которых «Астана».

В текущем сезоне чемпионата Узбекистана Васильев провел пять матчей, в которых забил один гол.