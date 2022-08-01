Хавбек «Рубина» Иванов: «На бумаге можно сказать мы фавориты, но нужно доказывать на поле»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов прокомментировал ничью в матче против «Уфы» (0:0) в 3-м туре первой лиги.

«Я думаю, что по игре на победу ни мы, ни соперник не наиграли. У них, и у нас полумоменты. В принципе результат закономерен».

«Не люблю комментировать судейство. Арбитр извинился, когда мяч мне в лицо попал. Но я не видел. Говорят, вроде выход один на один должен был состояться. Я не видел. Просто в лицо получил мячом. А так не вижу смысла комментировать», — приводит слова Иванова корреспондент «СЭ».

Также Иванов рассказал о друзьях на поле.

«Если по большому счету взять, то половина России знакомых. Уже много играю и всех знаю. Обычный рядовой матч. Хотелось порадовать наших болельщиков. К сожалению, пока не получается у нас до конца нащупать свою игру. Могу заявить, что на тренировках у нас пока получше получается», — сказал он.

Высказался хавбек и о том является ли «Рубин» фаворитом матча.

«Это профессиональный спорт. На бумаге можно предположить, что мы фавориты. Но опять же к этому надо прилагать много усилий, надо доказывать на поле. Думаю, только через работу и тренировки можно прийти к результату», — заключил Иванов.

Казанцы набрали 4 очка и раслоложились на 10-м месте в турнирной таблице первой лиги. В следующем туре «Рубин» сыграет с «Нефтехимиком» 7 августа.