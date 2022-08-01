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Сегодня, 22:42

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов назвал преимущество «Уфы»

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов после матча 3-го тура первой лиги против «Уфы» (0:0) заявил, что уфимцы получили преимущество благодаря тому, что сохранили многих игроков в команде.

«Кабутов, Беленов и другие были в обойме в том году. Кэтэлин Карп, который сегодня вышел на замену, был когда-то в структуре и знает все требования, принципы игры. «Уфа» в принципе в бытность, когда мы там находились, играет в понятный для меня футбол. Они не дают создать моменты у своих ворот и пытаются забить. В принципе они сегодня отоборонялись, играли плотно и жестко, как мы и предполагали», — приводит слова Иванова корреспондент «СЭ».

31 мая Иванов перешел в казанский клуб из уфимской команды.

«Рубин» набрал 4 очка в трех турах первой лиги и занимает 9-е место в турнирной таблице.

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