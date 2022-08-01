Полузащитник «Рубина» Апшацев: «С учетом, что в конце у нас были моменты, считаю, что могли выигрывать»

Полузащитник «Рубина» Марат Апшацев прокомментировал результат матча 3-го тура первой лиги против «Уфы» (0:0).

«Что за травма у меня? Все нормально, просто чуть-чуть попало, опухло. Как оценю игру? С учетом, что в конце у нас были моменты и могли забивать, могли и выигрывать. Вопросы к судейству? Тяжело говорить сразу после матча. Надо посмотреть все моменты. Тренеры все посмотрели, проанализировали и сказали», — приводит слова Апшацева корреспондент «СЭ».

В активе казанцев и уфимцев стало по 4 очка. 8 августа «Рубин» в гостях сыграет с «Нефтехимиком», «Уфа» днем ранее дома примет «Аланию».