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Полузащитник «Рубина» Апшацев: «С учетом, что в конце у нас были моменты, считаю, что могли выигрывать»

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Марат Апшацев прокомментировал результат матча 3-го тура первой лиги против «Уфы» (0:0).

«Что за травма у меня? Все нормально, просто чуть-чуть попало, опухло. Как оценю игру? С учетом, что в конце у нас были моменты и могли забивать, могли и выигрывать. Вопросы к судейству? Тяжело говорить сразу после матча. Надо посмотреть все моменты. Тренеры все посмотрели, проанализировали и сказали», — приводит слова Апшацева корреспондент «СЭ».

В активе казанцев и уфимцев стало по 4 очка. 8 августа «Рубин» в гостях сыграет с «Нефтехимиком», «Уфа» днем ранее дома примет «Аланию».

ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
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