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Хавбек «Рубина» Апшацев предположил, когда сыграются игроки казанского клуба

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Марат Апшацев прокомментировал результат матча 3-го тура первой лиги против «Уфы» (0:0).

«Пока нет смысла смотреть в турнирную таблицу. Мы сыгрываемся. Думаю, все будет хорошо. Сейчас новая команда, новые игроки. К пятому туру сыграемся. Конечно, давит тот факт, что «Рубин» считают фаворитом. Все стараются, хотят показать свой максимум. Тяжело, но с этим надо справляться. Тренерский штаб каждый раз говорит, что соперник максимально будет мотивирован. Атмосфера на трибунах прикольная. Спасибо болельщикам, что приходят. Как удержать болельщиков? Надо побеждать, показывать красивую игру», — слова Апшацева корреспондент «СЭ».

В активе казанцев и уфимцев стало по 4 очка. 8 августа «Рубин» в гостях сыграет с «Нефтехимиком», «Уфа» днем ранее дома примет «Аланию».

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