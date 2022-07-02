Полузащитник «Рубина» Зуев покинул клуб

ФК «Рубин» и полузащитник Александр Зуев договорились о расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба казанского клуба.

26-летний российский футболист перешел в «Рубин» из «Ростова» в августе 2020 года. Ранее Зуев выступал в казанском клубе на правах аренды.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Рубин» 20 матчей во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи. Команда Леонида Слуцкого по итогам сезона-2021/22 вылетела в ФНЛ.