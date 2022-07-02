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Сегодня, 16:27

Полузащитник «Рубина» Зуев покинул клуб

Алексей Еремин
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ФК «Рубин» и полузащитник Александр Зуев договорились о расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба казанского клуба.

26-летний российский футболист перешел в «Рубин» из «Ростова» в августе 2020 года. Ранее Зуев выступал в казанском клубе на правах аренды.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Рубин» 20 матчей во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи. Команда Леонида Слуцкого по итогам сезона-2021/22 вылетела в ФНЛ.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/aleksandr-zuev-pokidaet-rubin
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