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Дзагоев: «За последние четыре года нахожусь в лучшей форме»

Дзагоев оценил свою физическую форму в первой части сезона в первой лиге
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Алан Дзагоев.
Фото ФК «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев в интервью «СЭ» оценил свою физическую форму в первой части сезона в первой лиге.

— Как ощущали себя физически в первой части сезона? Показалось, что вам довольно легко все дается. Давно так себя не чувствовали?

— На самом деле да, физически я был очень хорошо готов — за последние четыре года это однозначно моя лучшая форма. Я уже говорил, что с июля занимаюсь с тренером-реабилитологом ЦСКА Игорем Степановым, мы с ним всё отслеживали, готовились. Я каждый день скидывал ему данные из «Рубина» и делал все, что он говорил. Условно, делаем силовые на ноги — увеличиваются одни показатели, работаем на верхний плечевой пояс — другие. Буквально на днях он мне прислал, какие данные у меня были год и два назад, какие — сейчас. Это небо и земля. Я чувствовал это и на тренировках, и в матчах — я по 90 минут играл и пробегал за это время 12,5 километра. Спринтовые показатели тоже улучшились. Наша работа дает плоды, и я собираюсь продолжать в том же духе.

В этом сезоне на счету Дзагоева 12 матчей, 2 гола и 2 результативные передачи.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Алан Дзагоев
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
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