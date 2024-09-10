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Сегодня, 11:38

Полузащитник «Родины» Фищенко может перейти в «Урал»

Давид Хачатрян
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Полузащитник «Родины» Руслан Фищенко может стать игроком екатеринбургского «Урала», сообщает Legalbet.

Исполняющий обязанности главного тренера москвичей Филипп Соколинский не видит 24-летнего хавбека в составе команды.

Фищенко выступает за «Родину» с 2023 года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей и не отметился результативными действиями. Контракт хавбека с «Родиной» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 650 тысяч евро.

Источник: Legalbet
Первая лига
ФК Родина
ФК Урал
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«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 5 4 0 9-4 19
2
 Урал 9 5 3 1 15-7 18
3
 Торпедо 9 4 5 0 14-7 17
4
 Балтика 9 4 4 1 10-7 16
5
 Сочи 9 4 2 3 14-11 14
6
 Родина 9 3 5 1 10-7 14
7
 Чайка 8 3 4 1 12-7 13
8
 Ротор 9 3 4 2 8-6 13
9
 Нефтехимик 9 3 3 3 9-10 12
10
 Енисей 9 4 0 5 7-9 12
11
 Сокол 9 2 5 2 6-7 11
12
 Черноморец 9 3 2 4 11-13 11
13
 Алания 9 2 3 4 6-7 9
14
 Шинник 9 2 3 4 4-7 9
15
 КАМАЗ 9 2 2 5 6-7 8
16
 Уфа 9 1 3 5 8-14 6
17
 Тюмень 9 1 2 6 6-14 5
18
 СКА-Хаб. 8 1 2 5 4-15 5
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7.09 11:30
Урал – Ротор
 1 : 1
7.09 15:00
Шинник – Уфа
 2 : 0
7.09 17:00
Алания – Сочи
 1 : 1
7.09 17:30
КАМАЗ – Черноморец
 0 : 1
8.09 18:00
Нефтехимик – Енисей
 0 : 1
9.09 19:00
Торпедо – Арсенал
 2 : 2
9.09 20:00
Родина – Сокол
 2 : 0
9.09 20:15
Балтика – Тюмень
 2 : 1
10.09 16:00
СКА-Хаб. – Чайка
 - : -
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Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

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П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
Данила Янов

Данила Янов

Чайка

 3
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

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Михаил Мальцев

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Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 5 1 0
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