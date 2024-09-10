Полузащитник «Родины» Фищенко может перейти в «Урал»

Полузащитник «Родины» Руслан Фищенко может стать игроком екатеринбургского «Урала», сообщает Legalbet.

Исполняющий обязанности главного тренера москвичей Филипп Соколинский не видит 24-летнего хавбека в составе команды.

Фищенко выступает за «Родину» с 2023 года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей и не отметился результативными действиями. Контракт хавбека с «Родиной» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 650 тысяч евро.