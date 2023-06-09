Полузащитник Гордюшенко: «Попасть в РПЛ вместе с «Родиной» — это мечта, но мы усложнили себе жизнь»

Полузащитник «Родины» Астемир Гордюшенко оценил шансы команды попасть в РПЛ.

«Шансы попасть в премьер-лигу? Наверное, это такая мечта — выйти с «Родиной» в РПЛ. Но немного мы усложнили себе задачу. Хотя всякое бывает. На вторую игру поедем и сыграем без какого-либо давления», — приводит слова Гордюшенко Sport24.

Московский клуб проиграл «Пари НН» в первом стыковом матче со счетом 0:3. Ответная игра пройдет 10 июня.