Полузащитник Никита Капленко стал игроком «Чайки»
21:32
Футбольный клуб «Чайка» подписал полуторагодичный контракт с 25-летним белорусским полузащитником Никитой Капленко, сообщает сайт клуба.
Капленко начинал карьеру в минском «Динамо» и прошел всю клубную вертикаль. С 2016 по 2019 год выступал за основную команду: 88 матчей, 2 забитых мяча. В составе юношеских и молодежной сборной Белоруссии провел 9 матчей.
В предыдущем сезоне Капленко выступал в белорусском клубе «Торпедо-БелАЗ», с которым выиграл бронзовые медали чемпионата Белоруссии.
Дополнительная информация:
https://fc-chayka.ru/article.asp?id=Nikita-Kaplenko-%E2%80%93-igrok-Chajki-3357
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