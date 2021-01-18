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Полузащитник Никита Капленко стал игроком «Чайки»

21:32
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Футбольный клуб «Чайка» подписал полуторагодичный контракт с 25-летним белорусским полузащитником Никитой Капленко, сообщает сайт клуба.

Капленко начинал карьеру в минском «Динамо» и прошел всю клубную вертикаль. С 2016 по 2019 год выступал за основную команду: 88 матчей, 2 забитых мяча. В составе юношеских и молодежной сборной Белоруссии провел 9 матчей.

В предыдущем сезоне Капленко выступал в белорусском клубе «Торпедо-БелАЗ», с которым выиграл бронзовые медали чемпионата Белоруссии.

Дополнительная информация:

https://fc-chayka.ru/article.asp?id=Nikita-Kaplenko-%E2%80%93-igrok-Chajki-3357

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