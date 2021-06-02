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Полузащитник «Нефтехимика» продолжит карьеру в «Балтике»

14:21
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Полузащитник «Нефтехимика» Данил Кленкин продолжит карьеру в «Балтике». Контракт с футболистом будет подписан на два сезона, сообщает пресс-служба клуба в Instagram.

Также клуб продлил контракты с защитниками Артемом Макарчуком, Максимом Тишкиным, полузащитником Максимом Кузьминым, Ишханом Гелояном, Младеном Кашчеланом, а также нападающим Мирославом Марковичем.

По взаимному соглашению сторон не стали продлевать контракты защитники Аслан Дудиев, Максим Плопа и полузащитник Алихан Шаваев. Хавбек Константин Ковалев покинул команду по окончании аренды и вернется в «Ростов».

В минувшем чемпионате Олимп — ФНЛ калининградцы заняли 5-е место, на четыре очка отстав от зоны переходных матчей.

Дополнительная информация:

https://www.fc-baltika.ru/news/

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