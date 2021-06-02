Полузащитник «Нефтехимика» продолжит карьеру в «Балтике»

Полузащитник «Нефтехимика» Данил Кленкин продолжит карьеру в «Балтике». Контракт с футболистом будет подписан на два сезона, сообщает пресс-служба клуба в Instagram.

Также клуб продлил контракты с защитниками Артемом Макарчуком, Максимом Тишкиным, полузащитником Максимом Кузьминым, Ишханом Гелояном, Младеном Кашчеланом, а также нападающим Мирославом Марковичем.

По взаимному соглашению сторон не стали продлевать контракты защитники Аслан Дудиев, Максим Плопа и полузащитник Алихан Шаваев. Хавбек Константин Ковалев покинул команду по окончании аренды и вернется в «Ростов».

В минувшем чемпионате Олимп — ФНЛ калининградцы заняли 5-е место, на четыре очка отстав от зоны переходных матчей.