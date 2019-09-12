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Полузащитник «Нефтехимика» Макаров признан лучшим футболистом ФНЛ в августе

17:28
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Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров стал лучшим футболистом Олимп-ФНЛ в августе, сообщает официальный сайт лиги.

В шести турах августа 21-летний полузащитник забил пять голов и отдал одну голевую передачу. На втором месте форвард «Спартака-2» Александр Руденко, у которого аналогичные показатели. Третье место занял вратарь «Торпедо» Алексей Кеняйкин. В августе его команда выиграла шесть матчей из шести, а сам вратарь трижды отыграл «на ноль»

Лучшим футболистом августа по версии болельщиков стал полузащитник «СКА-Хабаровск» Адлан Кацаев, за которого на официальном сайте лиги проголосовали 38,7 процента. Второе место у Ильи Мазурова из «Факела» — 25,1 процента голосов. Третье осталось за Мухаммадом Султоновым из «Ротора» — 14,9 процента.

Дополнительная информация

https://1fnl.ru/news/8873

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