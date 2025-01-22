Полузащитник Максим Кайнов на правах аренды переходит в «Сочи»

Полузащитник Максим Кайнов перешел из «Арсенала» в «Сочи» на правах аренды, сообщает пресс-служба сочинской команды.

Соглашение между клубами рассчитано до конца этого сезона. Также отмечается, что у «Сочи» будет право приоритетного выкупа футболиста по истечении срока арендного соглашения. Играть за новый клуб футболист будет под восьмым номером.

В этом сезоне Мелбет первой лиги 22-летний Максим Кайнов провёл 21 матч и не отметился результативными действиями.