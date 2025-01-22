Полузащитник Максим Кайнов на правах аренды переходит в «Сочи»
Полузащитник Максим Кайнов перешел из «Арсенала» в «Сочи» на правах аренды, сообщает пресс-служба сочинской команды.
Соглашение между клубами рассчитано до конца этого сезона. Также отмечается, что у «Сочи» будет право приоритетного выкупа футболиста по истечении срока арендного соглашения. Играть за новый клуб футболист будет под восьмым номером.
В этом сезоне Мелбет первой лиги 22-летний Максим Кайнов провёл 21 матч и не отметился результативными действиями.
Источник: Telegram-канал «Сочи»
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