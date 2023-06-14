Полузащитник «Кубани» Абдоков: «Остаются приятные ощущения, что мы решили задачу — команда осталась в ФНЛ»

Полузащитник «Кубани» Нури Абдоков в разговоре с «СЭ» прокомментировал сохранение прописки кубанской команды в ФНЛ.

«Сейчас эмоции от концовки чемпионата немного схлынули. Те матчи, в которых решалось, останется ли «Кубань» в ФНЛ, и особенно игра с «Уфой» в заключительном туре, стали историей. Но все равно, конечно, остаются приятные ощущения от того, что мы решили задачу, что забил в той игре и что команда сохранила прописку в ФНЛ. Поверьте, от этого многое зависело, и мы рады, что у нас все получилось на данном этапе. Думаю, что и болельщики могут довольны нами. Успел ли уже отдохнуть? Да, набираюсь сил перед новым сезоном. Как и планировали, сыграли дома в Черкесске свадьбу. Сейчас очень счастлив, понимаю, что это важнейшее событие в моей жизни. Получили огромное количество поздравлений, за что всем огромное спасибо», — сказал Абдоков «СЭ».

В минувшем сезоне 22-летний полузащитник провел 33 матча в первой лиге, забил 11 голов в чемпионате и 1 в Кубке России, а также отметился 1 результативной передачей.