Магомедов: «Тяжело представить более подходящего для «Алании» тренера, чем Гогниев»

Бывший полузащитник «Алании» Бутта Магомедов, выступающий за «Химки», оценил перспективы команды из Владикавказа под руководством Спартака Гогниева.

«Я слежу за результатами «Алании», смотрю каждую их игру. Очень рад, что Спартак Гогниев снова возглавил команду. Мне кажется, на данный момент тяжело представить более подходящего тренера для «Алании», чем он.

К сожалению, команда уже потеряла много очков, поэтому ей будет тяжело бороться за выход в премьер-лигу. Но буду надеяться, что скоро «Алания» начнет стабильно зарабатывать очки. И я уверен, что с каждой последующей игрой соперникам будет тяжелее играть с владикавказцами. Во второй части чемпионата «Алания» уже ни для кого не будет легким оппонентом», — приводит Legalbet слова Магомедова.

«Алания» занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 14 очками в 14 матчах.