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Полузащитник Дроздов продолжит карьеру в «Факеле»

13:12
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Первым новичком «Факела» в период подготовки к сезону-2020/21 стал хавбек Никита Дроздов, сообщает официальный сайт клуба из Воронежа.

28-летний опорный полузащитник, подписавший контракт с клубом, в завершившемся досрочно чемпионате Олимп-ФНЛ сезона-2019/20 защищал цвета «Шинника» из Ярославля. Он принял участие в 26 матчах волжской команды из 27 возможных и забив в них три мяча в ворота соперников.

Дополнительная информация:

http://fakelfc.ru/news/view/6083

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