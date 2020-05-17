Полузащитник Дроздов продолжит карьеру в «Факеле»

Первым новичком «Факела» в период подготовки к сезону-2020/21 стал хавбек Никита Дроздов, сообщает официальный сайт клуба из Воронежа.

28-летний опорный полузащитник, подписавший контракт с клубом, в завершившемся досрочно чемпионате Олимп-ФНЛ сезона-2019/20 защищал цвета «Шинника» из Ярославля. Он принял участие в 26 матчах волжской команды из 27 возможных и забив в них три мяча в ворота соперников.