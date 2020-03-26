Полузащитник «Чертаново» Колесниченко перешел в «Кайрат». Он ездил на просмотр в ЦСКА

«Кайрат» заключил трехлетний контракт с российским полузащитником Кириллом Колесниченко, сообщает официальный сайт клуба из Казахстана.

20-летний россиянин выступал за «Чертаново» с 2015 года. В минувшем сезоне футболист отметился 6 голами в 30 играх чемпионата Олимпи — ФНЛ.

В феврале 2020 года Колесниченко находился на просмотре в ЦСКА на тренировочном сборе команды в Испании. Позже хавбек покинул расположение московского клуба.