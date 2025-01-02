Мендель: «В РПЛ больше футбола, а в первой лиге команды заточены на результат»

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель поделился мнением об уровне РПЛ и первой лиги.

«Первая шестерка ФНЛ примерно одинаковая по уровню с последней шестеркой РПЛ. Колоссальной разницы нет. Где сложнее играть? В РПЛ больше футбола, а в первой лиге команды заточены на результат, особенно клубы из нижней части таблицы. Им важен результат, зацепиться за очки. Как они играют — это уже второстепенный вопрос. В РПЛ тоже некоторые команды заточены на результат, им важны очки, но это уже про те команды, которые борются за выживание», — приводит «РБ Спорт» слова Менделя.

В начале сентября 29-летний футболист перешел в «Балтику» из первой лиги. До этого он играл за «Факел» в РПЛ. В составе калининградской команды Мендель провел 11 матчей, отметившись одной результативной передачей.