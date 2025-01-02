Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 11:40

Мендель: «Начало сезона для меня было непростым»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель отметил, что первая часть сезона была тяжелой для него.

«Для меня — да, потому что предсезонку и начало чемпионата пропустил. Вышел на поле только в 11-м туре в конце сентября спустя полгода после травмы, еще и сразу против лидера чемпионата. Начало было непростым, потом втянулся и стало легче», — цитирует Менделя «РБ Спорт».

В начале сентября 29-летний футболист перешел в «Балтику». До этого он играл за «Факел» в РПЛ. В составе калининградской команды Мендель провел 11 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
Читайте также
В МВД сообщили о новой схеме мошенничества через приложение для оплаты услуг ЖКХ
В Москве составили топ самых популярных новых достопримечательностей в 2024 году
Как футболисты отрывались на Новый год
Габриэла Дабровски играла весь сезон, проходя лечение рака груди
В Германии заявили о пересечении допустимых границ в высказываниях Маска
Экс-тренер сборной Азербайджана по гимнастике Василева отстранена за насилие
Популярное видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бояринцев — о результатах «Ротора»: «На данный момент мы выполнили свою работу хорошо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
 - : -
1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
 - : -
1.03 00:00
Сочи – Сокол
 - : -
1.03 00:00
Чайка – Уфа
 - : -
1.03 00:00
Черноморец – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 8
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 7
П
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

 19 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости