Полузащитник «Амкала» Агекян — о планах на Кубок России: «Хотелось бы первую лигу затронуть, а там уже и РПЛ можно»
Полузащитник «Амкала» Давид Агекян в разговоре с «СЭ» оценил перспективы команды в FONBET Кубке России.
— Обидно, что не смогли побить рекорд Кубка России по результативности?
— А какой рекорд?
— 10:0
— Честно, мы даже не знали об этом. Главное для нас было — хорошо стартануть. Сейчас у нас новый тренерский штаб, поэтому мы хотели уверенно выиграть, вот и все.
— До матча ваш капитан Андрей Алешин заявлял, что игроки МФЛ больше не выходят на матчи Кубка России с такой спортивной злостью, как раньше. Думаете, смогли сегодня доказать обратное?
— В первую очередь, мы это доказали нашим болельщикам. Мы очень много им задолжали. У нас был очень тяжелый период, поэтому сейчас мы отдали болельщикам то, что раньше должны были сделать.
— Какие перспективы у «Амкала» в этом розыгрыше Кубка?
— Честно, не люблю загадывать. Посмотрим. Я думаю, что чем дальше, тем лучше. Хотелось бы первую лигу затронуть, а там уже и РПЛ можно.
— Сможете в этом розыгрыше побить свой лучший результат и пройти дальше третьего раунда?
— Думаю, что да. С новым тренерским штабом, думаю, у нас все будет отлично.
— Какие вообще видите перспективы у медийных клубов в плане роста?
— Как вы видите, все медиаклубы, которые участвуют в Кубке России, смогли одержать победу. Поэтому я считаю, что перспектив у медиа — команд полно.
«Амкал» разгромил «Коломну» (8:1) и вышел во второй раунд пути регионов Кубка России, где встретится с «Велесом».
Денис Сафронов
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|3
|3
|0
|0
|3-0
|9
|
2
|Чайка
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
3
|Торпедо
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|
4
|Сокол
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|
5
|Родина
|3
|2
|1
|0
|2-0
|7
|
6
|Урал
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
7
|Нефтехимик
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
8
|Ротор
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
9
|Алания
|3
|1
|1
|1
|1-1
|4
|
10
|Черноморец
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Енисей
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|
12
|Тюмень
|3
|1
|0
|2
|2-4
|3
|
13
|СКА-Хаб.
|3
|1
|0
|2
|2-6
|3
|
14
|Балтика
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
15
|Уфа
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
16
|Сочи
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
17
|КАМАЗ
|3
|0
|0
|3
|1-4
|0
|
18
|Шинник
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|2.08
|17:30
|
Уфа – Тюмень
|- : -
|2.08
|20:00
|
Балтика – Черноморец
|- : -
|3.08
|15:00
|
Торпедо – Чайка
|- : -
|3.08
|16:00
|
СКА-Хаб. – Алания
|- : -
|3.08
|16:00
|
Урал – Сокол
|- : -
|4.08
|17:30
|
Шинник – Сочи
|- : -
|4.08
|18:00
|
Нефтехимик – Ротор
|- : -
|4.08
|20:00
|
Родина – КАМАЗ
|- : -
|5.08
|19:00
|
Арсенал – Енисей
|- : -
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|2
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|2
|
|
Егор Карпицкий
Сокол
|2
|П
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Максим Воронов
Урал
|1
|
|
Александр Иваньков
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|1
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|2
|1
|0
|
|
Марсело Алвес
Сочи
|3
|0
|2