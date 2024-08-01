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Сегодня, 22:24

Полузащитник «Амкала» Агекян — о планах на Кубок России: «Хотелось бы первую лигу затронуть, а там уже и РПЛ можно»

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Полузащитник «Амкала» Давид Агекян в разговоре с «СЭ» оценил перспективы команды в FONBET Кубке России.

— Обидно, что не смогли побить рекорд Кубка России по результативности?

— А какой рекорд?

— 10:0

— Честно, мы даже не знали об этом. Главное для нас было — хорошо стартануть. Сейчас у нас новый тренерский штаб, поэтому мы хотели уверенно выиграть, вот и все.

— До матча ваш капитан Андрей Алешин заявлял, что игроки МФЛ больше не выходят на матчи Кубка России с такой спортивной злостью, как раньше. Думаете, смогли сегодня доказать обратное?

— В первую очередь, мы это доказали нашим болельщикам. Мы очень много им задолжали. У нас был очень тяжелый период, поэтому сейчас мы отдали болельщикам то, что раньше должны были сделать.

— Какие перспективы у «Амкала» в этом розыгрыше Кубка?

— Честно, не люблю загадывать. Посмотрим. Я думаю, что чем дальше, тем лучше. Хотелось бы первую лигу затронуть, а там уже и РПЛ можно.

— Сможете в этом розыгрыше побить свой лучший результат и пройти дальше третьего раунда?

— Думаю, что да. С новым тренерским штабом, думаю, у нас все будет отлично.

— Какие вообще видите перспективы у медийных клубов в плане роста?

— Как вы видите, все медиаклубы, которые участвуют в Кубке России, смогли одержать победу. Поэтому я считаю, что перспектив у медиа — команд полно.

«Амкал» разгромил «Коломну» (8:1) и вышел во второй раунд пути регионов Кубка России, где встретится с «Велесом».

Денис Сафронов

Кубок России
ФК Амкал
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Защитник «Родины» Сокол считает, что в первой лиге нет легких матчей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 3 0 0 3-0 9
2
 Чайка 3 2 1 0 7-2 7
3
 Торпедо 3 2 1 0 6-1 7
4
 Сокол 3 2 1 0 3-1 7
5
 Родина 3 2 1 0 2-0 7
6
 Урал 3 2 0 1 6-4 6
7
 Нефтехимик 3 2 0 1 5-5 6
8
 Ротор 3 1 1 1 2-2 4
9
 Алания 3 1 1 1 1-1 4
10
 Черноморец 3 1 0 2 4-5 3
11
 Енисей 3 1 0 2 2-3 3
12
 Тюмень 3 1 0 2 2-4 3
13
 СКА-Хаб. 3 1 0 2 2-6 3
14
 Балтика 3 0 3 0 2-2 3
15
 Уфа 3 0 2 1 2-3 2
16
 Сочи 3 0 1 2 2-5 1
17
 КАМАЗ 3 0 0 3 1-4 0
18
 Шинник 3 0 0 3 1-5 0
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2.08 17:30
Уфа – Тюмень
 - : -
2.08 20:00
Балтика – Черноморец
 - : -
3.08 15:00
Торпедо – Чайка
 - : -
3.08 16:00
СКА-Хаб. – Алания
 - : -
3.08 16:00
Урал – Сокол
 - : -
4.08 17:30
Шинник – Сочи
 - : -
4.08 18:00
Нефтехимик – Ротор
 - : -
4.08 20:00
Родина – КАМАЗ
 - : -
5.08 19:00
Арсенал – Енисей
 - : -
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ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 2
Егор Карпицкий

Егор Карпицкий

Сокол

 2
П
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Максим Воронов

Максим Воронов

Урал

 1
Александр Иваньков

Александр Иваньков

Торпедо М

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 2 1 0
Марсело Алвес

Марсело Алвес

Сочи

 3 0 2
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