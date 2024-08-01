Полузащитник «Амкала» Агекян — о планах на Кубок России: «Хотелось бы первую лигу затронуть, а там уже и РПЛ можно»

Полузащитник «Амкала» Давид Агекян в разговоре с «СЭ» оценил перспективы команды в FONBET Кубке России.

— Обидно, что не смогли побить рекорд Кубка России по результативности?

— А какой рекорд?

— 10:0

— Честно, мы даже не знали об этом. Главное для нас было — хорошо стартануть. Сейчас у нас новый тренерский штаб, поэтому мы хотели уверенно выиграть, вот и все.

— До матча ваш капитан Андрей Алешин заявлял, что игроки МФЛ больше не выходят на матчи Кубка России с такой спортивной злостью, как раньше. Думаете, смогли сегодня доказать обратное?

— В первую очередь, мы это доказали нашим болельщикам. Мы очень много им задолжали. У нас был очень тяжелый период, поэтому сейчас мы отдали болельщикам то, что раньше должны были сделать.

— Какие перспективы у «Амкала» в этом розыгрыше Кубка?

— Честно, не люблю загадывать. Посмотрим. Я думаю, что чем дальше, тем лучше. Хотелось бы первую лигу затронуть, а там уже и РПЛ можно.

— Сможете в этом розыгрыше побить свой лучший результат и пройти дальше третьего раунда?

— Думаю, что да. С новым тренерским штабом, думаю, у нас все будет отлично.

— Какие вообще видите перспективы у медийных клубов в плане роста?

— Как вы видите, все медиаклубы, которые участвуют в Кубке России, смогли одержать победу. Поэтому я считаю, что перспектив у медиа — команд полно.

«Амкал» разгромил «Коломну» (8:1) и вышел во второй раунд пути регионов Кубка России, где встретится с «Велесом».

Денис Сафронов