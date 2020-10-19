Поддубский подал в отставку с поста главного тренера «СКА-Хабаровск»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский подал в отставку, сообщается на официальном сайте клуба.

— Я благодарен нашим болельщикам за терпение и веру в команду, но очередной матч с лидером ФНЛ не принес положительного результата, — приводит слова Поддубского официальный сайт клуба. — Ответственность за неудачи всегда лежит на главном тренере. Что-то разладилось в игре, пропала уверенность ребят в своих силах. Мне не удалось вывести команду из «штопора». Поэтом логично я должен уступить свое место новому специалисту и подать в отставку.

Надеюсь, такие перемены встряхнут парней. Я в них верю, ведь у нас собраны хорошие и перспективные футболисты, у которых хорошее будущее. Я благодарен всем за самоотдачу. Желаю как можно скорее преодолеть черную полосу и удачи моему родному клубу!

«СКА-Хабаровск» после 16 матчей занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 18 очков.