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Поддубский на постоянной основе возглавил «СКА-Хабаровск»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«СКА-Хабаровск» объявил о назначении Алексея Поддубского главным тренером команды на постоянной основе.

52-летний специалист был исполняющим обязанности тренера хабаровчан с 21 августа. Под его руководством команда провела три матча, в которых сыграла вничью с «Соколом» (2:2), уступила тульскому «Арсеналу» (0:1) и победила «Чайку» (1:0).

Ранее Поддубский дважды уже был главным тренером «СКА-Хабаровска». Он работает в системе клуба большую часть тренерской карьеры.

Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
Алексей Поддубский
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 Сочи 9 4 2 3 14-11 14
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