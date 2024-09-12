Поддубский на постоянной основе возглавил «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» объявил о назначении Алексея Поддубского главным тренером команды на постоянной основе.

52-летний специалист был исполняющим обязанности тренера хабаровчан с 21 августа. Под его руководством команда провела три матча, в которых сыграла вничью с «Соколом» (2:2), уступила тульскому «Арсеналу» (0:1) и победила «Чайку» (1:0).

Ранее Поддубский дважды уже был главным тренером «СКА-Хабаровска». Он работает в системе клуба большую часть тренерской карьеры.