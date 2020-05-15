«Почему о низшие лиги вытерли ноги в очередной раз?» Спортдиректор «Балтики» недоволен итогами исполкома РФС

Спортивный директор «Балтики» Исмаил Ибрагимов выразил недовольство решением досрочно завершить сезон Олимп-ФНЛ. Исполком РФС принял решение, по которому два лучших клуба ФНЛ попадают напрямую в премьер-лигу, а в ПФЛ не вылетает никто. Победители ПФЛ же получат право подняться в ФНЛ.

«Я не понимаю, почему об низшие лиги вытерли ноги в очередной раз? Исходя из информации на сайте ФНЛ, получается, что в теории сезон в лиге может начать 23 команды (минус «Луч» и «Армавир»), 46 туров вместо 40, имея на это меньше времени, чем обычно, — написал Ибрагимов в Twitter. — Иногда мне кажется, что некоторые люди думают, что за пределами РПЛ нет футбола. Что всем остальным нужно просто подстраиваться под то, что решили большие чиновники из РФС».

Стоит отметить, что спортивный директор калининградцев ошибся: при 23 командах будет сыграно не 46 туров, а 44.