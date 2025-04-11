Лига PARI (ФНЛ)
11 апреля 2025, 14:22

Побегалов покинул «Шинник»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов покинул команду, сообщает клубная пресс-служба.

«Хотел бы выразить огромную благодарность болельщикам, чью поддержку я постоянно ощущал на протяжении последних месяцев. К сожалению, здоровье уже не позволяет мне отдаваться работе в той мере, как того требует такая ответственная должность, как главный тренер. У нас замечательный тренерский штаб: молодой, энергичный активный, открытый всем новым футбольным веяниям. Артем Олегович Булойчик прекрасно проявил себя как специалист, уже прямо сейчас готовый вести полноценный тренировочный процесс. Верю, что у него большое будущее.

Я же вновь сосредоточусь на селекционной работе в должности спортивного координатора клуба, постараюсь максимально приносить пользу команде на этом посту, по-прежнему оставаясь на тесной связи с тренерским штабом», — заявил Побегалов.

Руководством «Шинника» принято решение об утверждении старшего тренера клуба Артема Олеговича Булойчика в должности главного тренера команды. Контракт с Булойчиком заключен на срок по схеме 0,5+1 год.

«Шинник» занимает 12-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Команда набрала 32 очка за 27 матчей.

Источник: ФК «Шинник»
ФК Шинник
Александр Побегалов
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Положение команд
 И В Н П +/- О
1
 Факел 32 19 7 6 41-22 64
2
 Родина 32 17 11 4 52-27 62
3
 Урал 32 17 7 8 48-29 58
4
 Ротор 32 14 11 7 42-25 53
5
 КАМАЗ 32 12 13 7 46-31 49
6
 Спартак Кс 32 12 12 8 45-39 48
7
 Енисей 32 12 10 10 36-34 46
8
 Шинник 32 11 13 8 31-25 46
9
 Челябинск 32 10 13 9 40-36 43
10
 Торпедо 32 11 9 12 35-38 42
11
 Нефтехимик 32 10 12 10 38-37 42
12
 Арсенал 32 8 15 9 41-39 39
13
 СКА-Хаб. 32 9 11 12 35-45 38
14
 Волга 32 9 9 14 33-43 36
15
 Уфа 32 7 10 15 30-40 31
16
 Черноморец 32 7 8 17 33-48 29
17
 Сокол 32 4 10 18 14-43 22
18
 Чайка 32 5 7 20 30-69 22
Результаты / календарь
8.05 18:00 Чайка – Черноморец - : -
8.05 18:00 Факел – СКА-Хаб. - : -
8.05 20:30 Родина – Челябинск - : -
10.05 10:00 Уфа – Ротор - : -
10.05 13:00 Сокол – Спартак Кс - : -
10.05 17:30 Нефтехимик – Волга - : -
11.05 13:00 Енисей – Арсенал - : -
11.05 14:00 Урал – КАМАЗ - : -
11.05 17:00 Шинник – Торпедо - : -
Белайди Пуси
Амур Калмыков
Артем Максименко
Илья Жигулев
Максим Игнатьев
Мухаммад Султонов
Хетаг Кочиев
Константин Плиев
Николай Тарасов
