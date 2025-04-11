Побегалов покинул «Шинник»
Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов покинул команду, сообщает клубная пресс-служба.
«Хотел бы выразить огромную благодарность болельщикам, чью поддержку я постоянно ощущал на протяжении последних месяцев. К сожалению, здоровье уже не позволяет мне отдаваться работе в той мере, как того требует такая ответственная должность, как главный тренер. У нас замечательный тренерский штаб: молодой, энергичный активный, открытый всем новым футбольным веяниям. Артем Олегович Булойчик прекрасно проявил себя как специалист, уже прямо сейчас готовый вести полноценный тренировочный процесс. Верю, что у него большое будущее.
Я же вновь сосредоточусь на селекционной работе в должности спортивного координатора клуба, постараюсь максимально приносить пользу команде на этом посту, по-прежнему оставаясь на тесной связи с тренерским штабом», — заявил Побегалов.
Руководством «Шинника» принято решение об утверждении старшего тренера клуба Артема Олеговича Булойчика в должности главного тренера команды. Контракт с Булойчиком заключен на срок по схеме 0,5+1 год.
«Шинник» занимает 12-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Команда набрала 32 очка за 27 матчей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Факел
|32
|19
|7
|6
|41-22
|64
|
2
|Родина
|32
|17
|11
|4
|52-27
|62
|
3
|Урал
|32
|17
|7
|8
|48-29
|58
|
4
|Ротор
|32
|14
|11
|7
|42-25
|53
|
5
|КАМАЗ
|32
|12
|13
|7
|46-31
|49
|
6
|Спартак Кс
|32
|12
|12
|8
|45-39
|48
|
7
|Енисей
|32
|12
|10
|10
|36-34
|46
|
8
|Шинник
|32
|11
|13
|8
|31-25
|46
|
9
|Челябинск
|32
|10
|13
|9
|40-36
|43
|
10
|Торпедо
|32
|11
|9
|12
|35-38
|42
|
11
|Нефтехимик
|32
|10
|12
|10
|38-37
|42
|
12
|Арсенал
|32
|8
|15
|9
|41-39
|39
|
13
|СКА-Хаб.
|32
|9
|11
|12
|35-45
|38
|
14
|Волга
|32
|9
|9
|14
|33-43
|36
|
15
|Уфа
|32
|7
|10
|15
|30-40
|31
|
16
|Черноморец
|32
|7
|8
|17
|33-48
|29
|
17
|Сокол
|32
|4
|10
|18
|14-43
|22
|
18
|Чайка
|32
|5
|7
|20
|30-69
|22
|8.05
|18:00
|Чайка – Черноморец
|- : -
|8.05
|18:00
|Факел – СКА-Хаб.
|- : -
|8.05
|20:30
|Родина – Челябинск
|- : -
|10.05
|10:00
|Уфа – Ротор
|- : -
|10.05
|13:00
|Сокол – Спартак Кс
|- : -
|10.05
|17:30
|Нефтехимик – Волга
|- : -
|11.05
|13:00
|Енисей – Арсенал
|- : -
|11.05
|14:00
|Урал – КАМАЗ
|- : -
|11.05
|17:00
|Шинник – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Белайди Пуси
Факел
|16
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|15
|
|
Артем Максименко
Родина
|15
|П
|
|
Илья Жигулев
Черноморец
|8
|
|
Максим Игнатьев
Спартак Кс
|8
|
|
Мухаммад Султонов
КАМАЗ
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Хетаг Кочиев
Челябинск
|28
|1
|5
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|14
|1
|1
|
|
Николай Тарасов
Спартак Кс
|28
|1
|11