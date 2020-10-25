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Побегалов подал в отставку с поста главного тренера «Шинника»

08:42
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Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов подал в отставку, сообщил специалист после матча ФНЛ против «Текстильщика» (0:3).

— Давайте сейчас не об итогах матча, — заявил Побегалов. — Главное — это то, что я сейчас зайду в раздевалку и объявлю команде и руководству о своей отставке.

Есть ли сейчас смысл отвечать на вопросы, что получилось или не получилось? Ничего не получилось. На поле не было команды, которая с горящими глазами хотела что-то сделать.

Побегалов возглавляет «Шинник» с 2013 года. После 17 матчей ярославцы занимают последнюю строчку в ФНЛ.

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