Побегалов и Осинькин - лучшие тренеры мая в Олимп-ФНЛ

Олимп-ФНЛ назвала Александра Побегалова из "Шинника" лучшим тренером мая в первенстве, сообщает официальный сайт лиги. Под его руководство ярославцы в мае обыграли на выезде "Луч" (2:0) и сыграли вничью с вышедшим в РПЛ "Сочи", дома взяли верх над попавшей в "стыки" "Томью" (1:0) и "Авангардом" (4:2).

По версии болельщиков лучшим тренером мая назван Игорь Осинькин из "Чертаново" (40,8 процента голосов). Столичный клуб обыграл дома "Спартак-2" (1:0) и "Химки" (2:1), в гостях одолел "Ротор" (2:1) и сыграл вничью с "Факелом" (1:1). "Чертаново" заняло по итогам сезона пятое место, отстав от зоны стыков на 1 очко.

На втором месте в голосовании болельщиков оказался Василий Баскаков из «Томи» (29 процентов), а замкнул тройку Андрей Талалаев из "Химок" (10 процентов).